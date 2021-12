순천시 청소년수련관, 올해 활동결산 수료식 및 발표회 성료

청소년방과후아카데미&문화프로그램 성과 발표회를 통한 한해 마무리

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 청소년수련관 방과후아카데미 & 문화프로그램 ‘수료식 및 발표회’를 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 수료식 및 발표회는 지난 18일 청소년수련관 3층 영화관에서 코로나19 방역수칙을 준수하여 청소년방과후아카데미 수료자 35명과 문화프로그램 이수 청소년 51명이 참석한 가운데 수료식과 발표회 순으로 진행됐다.

또한 행사장에 참석하지 못한 청소년과 학부모, 수강생이 함께 참여할 수 있도록 온라인 플랫폼을 통하여 행사 장면을 실시간 라이브로 송출했다.

시는 이날 행사에서 방과후아카데미 및 문화프로그램 이수자 132명에게 수료증을 전달하고 우수한 성과를 거둔 2명의 청소년에게 순천시장 표창을 수여했다.

또한 청소년 활동 프로그램을 적극 지원한 순천대학교 과학영재교육원에도 순천시장 표창을 수여했다.

발표회는 그동안의 활동영상 상영과 연극, 우쿨렐레 연주, 방송 댄스, 미디어 전시 등으로 구성해, 청소년들이 그간 갈고 닦은 실력을 발휘할 수 있도록 했다.

발표회에 참여한 한 청소년은 “이번 발표회는 배우는 즐거움과 함께 참여하는 기쁨을 느낄 수 있는 새로운 문화공간이었다”며 “지난 1년 동안의 활동과 작품을 공유하고 소통 할 수 있어 좋았다”고 말했다.

허석 순천시장은 “청소년수련관 방과후아카데미의 다양한 경험과 활동을 통해 청소년의 호기심을 자극하고 꿈과 미래를 열어 나갈 수 있다고 생각한다”며 “앞으로도 보다 다양한 활동지원을 통해 청소년의 꿈을 키우는데 도움이 되도록 하겠다”고 전했다.

한편 청소년수련관 방과후아카데미는 내년도 신입생을 모집하고 있으며, 문화프로그램은 내년도 2월 중 모집 예정이다.

