전국 시 낭송대회 최초 12관왕 '김숙희 시낭송가' 영시낭송대회 대상

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 김숙희 시낭송가는 지난 18일 서울 명보시네마 아트에서 열린 '2021 서울 뉴스에듀 전국영시낭송대회'에서 대상을 받았다고 21일 밝혔다.

이 대회는 서울 뉴스에듀 신문사와 한국교육신문 연합회가 주최·주관해 진행됐다.

한국의 시낭송가로서 한국인의 위상을 높이며 한국의 문화교류에 선도적 역할을 할 수 있는 국제적 감각의 역량 있는 시 낭송가를 발굴하는 데 목적을 뒀다.

지역대회, 협회 대회가 아니라 전국대회 최초 12관왕으로서 다관왕 1위를 기록 중인 김 교사는, 최근 한 달 이내에 연달아서 한국예총 시 낭송 명인으로 선정되고, 16일에는 한국을 빛낸 자랑스런 한국인 대상에서 대한민국 최고 시낭송가 상도 수상했다.

이 대회를 개최한 신문사 대표이며 대회장인 이희선 대표는 인사말에서, 영시낭송으로도 새로운 국제교류의 중요성을 강조했다.

김숙희 교사는 수상소감을 통해 “누군가가 한국의 낭송가로서 사명감을 가진 낭송계의 리더가 되라고 당부했는데 마음속에 깊이 새기고 있다. 이 대회가 인증한 국제시낭송가 자격증을 발판 삼아 더 자신감 있게 국제 문화교류에 조력하는데 한국의 시낭송가로서 초석을 다지고 싶다”고 밝혔다.

서울 김소월 낭송협회 회장을 역임한 김 교사는 해남공고 현직 영어 교사로 재직 중인 목포 출신으로 문학과 낭송계에서 활동하면서 문예창작학과 박사논문을 집필 중이다.

