11월 주식 발행 전월比 22.4%↓...대형 IPO 감소 영향

[아시아경제 박지환 기자] 지난달 국내 기업들의 주식 발행 규모가 전달보다 22% 넘게 줄었다. 대형 기업공개(IPO)가 크게 줄어든 영향이다.

금융감독원이 22일 발표한 '11월 중 기업의 직접금융 조달실적'을 보면 국내 기업의 11월 주식과 회사채 발행액은 총 19조4510억원으로 10월보다 3003억원 증가했다.

지난달 주식 발행 실적은 1조9287억원으로 전달보다 22.4%(5565억원) 감소했다. 유상증자 증가에도 불구하고 전달과 달리 대규모 기업공개가 발생하지 않은 영향이 컸다. 지난달에는 카카오페이(1조5300억원) 등 굵직한 대규모 IPO가 진행된 바 있다. 기업공개는 총 10건, 2700억원으로 10월(11건, 2조919억원)보다 1조8219억원(87.1%) 급감했다. 10건 모두 모집금액 1000억원 미만의 코스닥 상장만 이뤄졌다.

유상증자는 1조6587억원(10건)으로, 10월(3933억원, 6건) 대비 321.7% 늘었다. 삼성중공업(1조2825억원) 등 코스피 기업을 중심으로 증자 규모가 확대됐다. 시장 별로는 코스피 6건(삼성중공업, 이수페타시스, 진에어, 동일제강, 아센디오, 이아이디), 코스닥 2건(에코플라스틱, 해성산업), 기타 2건(케어캠프, 한화호텔앤드리조트) 등이다.

11월 회사채 발행액은 전달보다 5.1% 증가한 17조5223억원이었다. 일반회사채는 2조600억원(37건)으로 전달(41건)보다 35.7% 감소했다. 중·장기채 위주의 발행이 지속 중이며 이달 들어 차환·운용자금이 줄고 시설자금 비중이 증가했다. 금융채 발행은 13조1011억원(187건)으로 전달보다 8.5% 늘었다. 자산유동화증권(ABS) 발행은 2조3612억원(75건)으로 70.5% 증가했다.

11월 말 전체 회사채 잔액은 625조8511억원으로 전달 대비 5조8281억원(0.9%) 증가했다. 11월 기업어음(CP)과 단기사채 발행액은 총 156조9078억원으로 전달 대비 12.6% 늘었다. CP는 전달보다 11.7% 감소한 38조9600억원, 단기사채는 23.8% 늘어난 117조9479억원이 각각 발행됐다.

