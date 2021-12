KFC, 카브루와 함께 전용 맥주 ‘?’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] KFC가 새로운 수제맥주를 출시하며 치맥 시장 공략에 본격 나섰다.

KFC는 21일 수제맥주 전문 기업 카브루와 함께 KFC 전용 맥주 ‘?’을 전국 매장에 출시했다고 밝혔다. 맥주를 판매하고 있는 KFC 매장에 한해 선보인다.

KFC의 치킨과 가장 잘 어울리는 ‘KFC 전용 맥주’로써 기존 고객은 물론 이색적인 것을 찾는 MZ세대와 미식가 등 고객층을 더욱 폭넓게 확대할 전략이다.

?은 캔맥주를 개봉할 때 나는 시원하면서도 짜릿한 소리를 나타낸 의성어다.

황금빛을 띠는 골든에일에 오렌지를 첨가해 시트러스의 상큼함을 가미한 것이 특징이다.

패키지는 닭다리 패턴의 바탕과 커넬 샌더스의 모습으로 KFC의 브랜드 정체성을 살렸으며, 큼직하고 강렬하게 쓰여있는 ‘?’ 한 글자가 시선을 사로잡는다.

KFC는 ? 출시 기념으로 3캔을 구입하는 고객에게 비스켓이나 롱치즈스틱을 무료로 증정하는 등 주요 치킨 메뉴와 사이드 메뉴를 활용한 프로모션 팩을 선보인다.

