전주시민 빚 18억여원 탕감…‘새 삶 기회’

전주시금융복지상담소, 제6차 전주시 부실채권 소각행사 열고 시민 빚 탕감

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시복지재단인 ‘전주사람’ 전주시금융복지상담소가 21일 시민들이 지고 있는 18억2400만원의 빚을 탕감해줬다.

전주시금융복지상담소(이사장 이병관)는 제6차 전주시 부실채권 소각행사를 열어 전북은행이 보유한 신용채권 중 시민들이 떠안고 있는 202건의 장기 부실채권을 4대 종단의 후원을 통해 소각했다고 밝혔다.

소각행사 후에는 김승수 전주시장과 이병관 전주시복지재단 ‘전주사람’ 이사장, 4대 종단 대표자, 설은주 주빌리은행 대표, 이성란 전북은행 부행장이 참여해 코로나19 경제위기 극복을 위한 간담회도 가졌다.

이에 앞서 전주시금융복지상담소는 지난 2016년 개소 이후 전주지방법원, 대한법률구조공단과 개인회생, 파산 등 채무조정 지원 및 부채 재발 방지를 위한 협력 체계를 구축해 △금융복지상담 1만99건 △취약계층 채무 탕감(1088억원) △부실채권 소각(82억5400만원)을 지원했다.

이와 별도로 기초 지방자치단체로는 유일하게 소액채무지원 제도 및 채무조정을 운영해 현재까지 61억1600만 원의 빚 탕감을 도왔다.

이병관 이사장은 “코로나19 장기화로 불법사금융 및 채무 상환 독촉으로 고통 받는 서민의 경제적 재기를 지원하고 있다”며 “앞으로도 4대 종단의 후원금을 기반으로 주빌리 은행 및 전북은행과의 상호 협력체계를 유지하는 등 시민들의 빚 탕감에 지속적인 노력을 기울일 것”이라고 말했다.

한편 전주시복지재단 ‘전주사람’ 전주시금융복지상담소는 코로나19 위기 극복과 가계부채 확대 예방을 위해 취약계층을 위한 금융복지 상담 및 찾아가는 맞춤형 금융교육을 실시하는 등 복지사각지대의 신용회복을 위한 다양한 활동을 전개하고 있다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr