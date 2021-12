광주 남구, 월산4동 행정복합센터 '새단장'

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남구(구청장 김병내) 월산4동 행정복합센터가 1년간의 신축 공사를 마무리하고 새롭게 문을 연다.

주민들의 일상생활과 밀접한 연관이 있는 작은 도서관을 비롯해 주거지 주차장 등 생활SOC가 대거 확충돼 행정기관의 대민 행정 서비스의 질적 향상도 기대된다.

남구는 21일 “정부 주관 생활형SOC 복합화 사업 일환으로 사업비 46억원을 투입해 월산4동 행정복합센터를 새롭게 건립했다”며 “오는 27일부터 신청사에서 본격적인 업무를 시작한다”고 밝혔다.

월산4동 행정복합센터는 월산동 949번지에 위치한 낡고 오래된 기존 건물을 허물로, 대지면적 1,211㎡ 크기에 지하 1층, 지상 3층 건물로 새롭게 지어졌다.

특히 행정기관 건물의 공적 기능을 강화를 위한 시설이 보강됐다.

우선 월산4동 행정복합센터에는 이용객 편의를 위해 지하 1층에 주차장 24면을 확충했다. 또 행정기관 주변 거주민의 주차난 해소를 위한 행정복합센터 주변에 주차장 14면을 새롭게 마련했다.

이와 함께 1층은 각종 민원행정 서비스 처리를 위한 업무 공간으로 활용되며, 2층에는 주민들의 문화 사랑방인 작은 도서관을 비롯해 주민자치 프로그램 공간이 마련됐다.

또 3층에는 대회의실과 예비군 중대본부 등을 배치해 건물 이용의 효율성을 높였다.

월산4동 행정복합센터 류성자 동장은 “주민 편의시설이 대거 확충되고, 쾌적한 환경에서 업무를 볼 수 있는 환경이 조성됨에 따라 주민들에게 더 나은 행정 서비스를 제공할 수 있게 됐다”며 “새둥지에서 새 출발하는 마음으로 더 품격 있는 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

한편 남구는 최근 2년 사이에 정부 주관 생활SOC 복합화 사업 공모를 통해 효천문화복합커뮤니티 센터를 비롯해 봉선2동 행정복합센터, 방림동 및 사직동 생활문화센터, 진월국민체육센터 등 다양한 생활SOC 사업을 활발하게 추진하고 있다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr