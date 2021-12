신한은행, 'AI 컨시어지' 오픈…"고객 맞이 창구 안내도 척척"

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 금융권 최초로 AI 기술을 활용한 신개념 업무 안내 서비스 기기인 'AI 컨시어지'를 서소문 디지로그 브랜치에 도입한다고 21일 밝혔다.

AI 컨시어지는 기존 순번발행기와 달리 높이 190cm, 65인치 디스플레이로 제작됐고 얼굴인식, 열화상 카메라, 음성인식 마이크 등의 기술을 활용해 고객을 맞이하고 안내하는 업무를 수행한다.

또한 신한은행은 고령층 고객들의 키오스크 사용에 대한 어려움을 개선하고자 대형 화면을 도입하였으며 자연스러운 대화를 통해 더 쉽고 친근하게 업무를 안내하는 등 시니어 고객이 보다 쉽고 편리하게 사용 할 수 있도록 했다.

특히 AI 컨시어지는 방문하는 고객이 키오스크 사용에 더욱 친근하고 익숙해질 수 있도록 환율, 날씨, 미세먼지 정보 등 다양한 생활정보도 함께 전달한다.

신한은행은 AI 컨시어지 기기의 도입과 더불어 AI 은행원을 활용한 서비스 범위도 확대한다. 올해 9월 영상합성과 음성인식 기술을 적용한 AI 은행원을 대고객 업무에 활용해 맞이 인사, 메뉴검색과 같은 간편 서비스를 제공했으나 22일부터는 화상상담창구인 디지털 데스크에서 계좌이체, 증명서 발급 등 자주 발생하는 금융거래도 가능하다.

신한은행 관계자는 "고객에게 어렵고 생소한 금융 업무를 AI 은행원을 통해 남녀노소 모두 쉽고 편안하게 업무처리가 가능하도록 지속적으로 발전시키겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr