KB국민카드 지난달 희망퇴직 실시…인력 조정 수요 커지나

최대 36개월치 임금 지급 조건, 10여명 신청

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 최근 희망퇴직을 실시했다.

21일 업계에 따르면 KB국민카드는 지난달 최대 36개월치 임금을 지급하는 조건으로 희망퇴직을 진행했다. KB국민카드 관계자는 "지난달 희망퇴직을 진행했고 10여명이 신청했다"고 말했다.

우리카드는 희망퇴직 문제에 대해 현재 노조와 협의 중인 것으로 알려졌다. 지난해 200여명이 희망퇴직을 했던 롯데카드는 연내 추가 계획은 없는 상태다. 비씨카드와 신한카드, 현대카드, 하나카드도 희망퇴직 계획은 세우지 않고 있다.

올해 은행권에서 대규모 희망퇴직이 실시되는 데 반해 카드사의 인력 감축이 적은 것은 오프라인 인력이 많지 않아서다. 올해 실적이 좋은 점도 영향을 미쳤다. 8개 카드사의 올해 3분기 누적 순이익은 전년 동기 대비 32% 늘어난 2조2269억원을 기록했다.

하지만 내년엔 희망퇴직 등 인력 조정 수요가 커질 가능성이 있다. 금융당국이 가계부채 관리 강화의 일환으로 내년 1월 총부채원리금상환비율(DSR) 규제에 카드론을 포함해 카드사의 수익성이 악화될 것으로 전망되기 때문이다. 또 내년에 카드 가맹점 수수료율 인하가 예상됨에 따라 추가적인 수익 감소가 불가피한 상황이다.

