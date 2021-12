코스닥·코스피 동반 상승 개장

[아시아경제 지연진 기자] 국내 증시가 21일 오미크론 우려에도 불구하고 강세로 출발했다.

코스피 지수는 이날 18.19포인트(0.61%) 2981.19로 거래를 시작했다. 코스닥 지수도 4.27포인트(0.43%) 오른 994.78로 개장했다.

코스닥에선 장초반 외국인과 기관이 순매수세를 보이고 있고, 코스닥은 개인과 기관이 동반 매수 중이다.

