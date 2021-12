GS샵 문래라이브, 배틀그라운드 모바일 게임 라방 제작

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵의 문래라이브는 크래프톤의 신작 모바일 게임 ‘배틀그라운드 뉴스테이트’ 라이브커머스 방송 콘텐츠를 제작한다고 21일 밝혔다.

이번 방송은 오는 23일 오후 8시 서울 강남구 크래프톤 사옥 35층 게임 중계 스튜디오에서 진행되며 G마켓·아프리카TV 등을 통해 송출된다. 조충현 게임 전문 유튜버와 박사장 아프리카TV BJ 등 유명 인플루언서들이 게임을 시연한다. 게임의 한정판 굿즈를 제공하고, 구글기프트카드를 10% 할인 판매하는 등 다양한 이벤트도 진행한다.

문래라이브는 대부분의 라이브커머스 제작 대행사들이 단순히 촬영 장비 대여, 장소 제공 등 공유 경제 서비스 수준에 머물고 있는 것과는 달리 제작부터 송출까지의 토털 라방 서비스를 표방하고 있다. 올해 3월부터 시작된 문래라이브 서비스는 필립스, 아모레퍼시픽, 오뚜기 등 대형 브랜드사부터, 한국농수산식품유통공사, 패션 스타트업 퀸잇 등 100여 곳이 넘는 고객사를 확보하며 매월 매출이 50% 이상 성장하고 있다.

GS리테일 관계자는 "이번 라방은 게임, e커머스, 방송 제작 등 각기 다른 이종 분야의 회사들이 서로 협력해 준비했다"며 "기획, 연출, CG 등 보유한 모든 역량을 총동원해 문래라이브가 최고의 라이브커머스 제작 파트너임을 증명할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr