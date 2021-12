대상라이프사이언스, 천안 2공장 준공

26년 만에 단독 전용 공장 구축

생산 규모는 연간 2만4500t

[아시아경제 임혜선 기자] 대상라이프사이언스가 성인균형영양식 사업 확대를 위한 천안 2공장을 준공했다고 21일 밝혔다. 1995년 대상 건강사업부에서 환자식 사업을 시작해 천안 1공장에서 제품을 생산해오던 대상라이프사이언스는 26년 만에 단독 전용 공장을 구축했다.

대상라이프사이언스 천안 2공장은 지난해 6월 공사를 시작해 약 18개월간의 건축 및 설비 공사를 거쳐 준공됐다. 성인균형영양식과 단백질 음료 생산을 위한 최신 설비가 완비된 공장으로 생산 규모는 천안 1공장의 두 배인 연간 2만4500t에 달한다. 향후 설비 증설을 통해 생산능력을 연간 9만t 이상으로 늘릴 계획이다.

대상라이프사이언스는 국내 성인균형영양식 시장을 이끌고 있는 환자용 식품 국내판매 1위 브랜드인 ‘뉴케어’와 단백질 전문 브랜드 ‘마이밀’을 보유했다. 대상라이프사이언스는 이번 천안 2공장 준공을 통해 품질 경쟁력과 원가 경쟁력을 확보함으로써 국내는 물론 해외 시장 진출 기회를 확대할 수 있을 것으로 전망된다.

신축공장에는 안전한 생산 활동과 효율 향상을 위한 스마트 공장 설비도 구축됐다. 친환경 패키지 생산설비와 무균 아셉틱 팩 제조공정이 도입됐으며, 배합·무균저장·세척 등 전 공정을 하나의 시스템으로 연결한 자동 연동운전 시스템을 갖춘 것이 특징이다.

대상라이프사이언스㈜는 품질 우선주의를 실현하기 위해 천안 2공장의 해썹(HACCP·식품안전관리인증기준) 인증을 완료했으며, 품질관리기준(GMP) 인증 획득 추진을 통해 건강기능식품 기반의 제품 라인업을 확대한다는 계획이다. 글로벌 식품안전 경영시스템(FSSC 22000)과 할랄(Halal) 등 주요 품질인증 역시 순차적으로 획득할 예정이다.

17일 충청남도 천안시 천안 2공장에서 진행된 준공식에는 서훈교 대상라이프사이언스 대표를 비롯한 소수 임직원이 참석했다. 행사는 코로나19 감염 확산세를 감안해 당초 계획보다 축소된 규모로 진행됐다. 서훈교 대표는 "대상라이프사이언스는 천안 2공장을 발판 삼아 시장을 개척하고 선도하는 기업으로서 적극적인 투자를 추진할 것”이라고 말했다.

