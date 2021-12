G마켓·옥션, '샤오미 미패드5' 행사…최대 18% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 26일까지 ‘샤오미 미패드5’ 행사를 열고, 최대 18% 할인 특가에 선보인다고 21일 밝혔다.

미패드5는 샤오미가 3년 만에 선보인 태블릿PC 신제품이다. 세련된 슬림 11인치 고해상도 디스플레이와 생동감 있는 사운드, 장시간 사용 가능한 대용량 배터리가 특징이다. 펜 필기 입력 기능도 지원해 더욱 실용성을 높였다.

전 회원에게 5000원 이상 구매 시 최대 10만원까지 할인되는 ‘12% 중복 할인쿠폰’을, 멤버십회원인 스마일클럽 회원에게는 ‘13% 중복 할인쿠폰’을 지급한다. 쿠폰은 G마켓과 옥션 사이트 별로 ID 당 하루 3회씩 증정한다.

행사 기간 샤오미의 인기제품 역시 합리적인 가격에 만나볼 수 있다. 대표 상품으로 ‘레드미 미워치2 라이트 블랙 한글판’, '미밴드6 한글판', '레드미 버즈3 프로 블루투스 이어폰 블랙' 등이 있다.

G마켓 관계자는 “가성비 좋은 샤오미 미패드5 256GB를 단독 특가에 만나볼 수 있는 프로모션을 마련했다”며 “미패드5를 비롯해 다양한 인기상품도 합리적인 가격에 구매할 수 있는 만큼 큰 호응을 기대한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr