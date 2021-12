中 최고 인기 쇼핑호스트, 탈세로 2500억 원 벌금 폭탄

[아시아경제 허미담 기자] 중국에서 최고 인기를 누리던 라이브 커머스 진행자가 탈세로 적발돼 2500억원대 벌금을 부과받았다.

20일 중국 관영 신화 통신은 인터넷 쇼핑 생방송 진행자인 웨이야(본명 황웨이)가 소득을 은닉하거나 개인이 차린 회사로 소득을 이전시키는 등의 방법으로 총 6억4900만 위안(약 1212억 원)의 탈세를 저지른 것으로 확인됐다고 전했다.

이에 저장성 항저우 세무국은 웨이야에게 탈세액의 두 배가 넘는 벌금 13억4100만 위안(약 2504억 원)을 부과했다. 세무국 측은 "당국은 줄곧 인터넷 생방송 산업의 세무 질서 확립을 중요하게 여겨왔다"며 "세무 빅데이터 분석 과정에서 웨이야에게 중대 탈세 혐의가 있다고 보고 법에 따라 입건해 전면적인 세무 조사를 벌였다"고 밝혔다.

웨이야는 현재 중국에서 큰 인기를 끌고 있는 인플루언서로, 알리바바의 인터넷 생방송 판매 플랫폼인 타오바오에서 활동하고 있다. 지난달 11일 중국의 연중 최대 할인 행사인 '쌍십일' 행사 당시 타오바오 생방송에서 웨이야가 진행한 방송을 본 사람만 1억명이 넘을 정도다.

특히 쌍십일 예약 판매 첫날이었던 10월20일 웨이야와 또 다른 인기 쇼핑 호스트인 리자치 두 사람이 타오바오 생방송을 통해 총 200억 위안(약 3조7300억원)의 물건을 팔아 화제가 되기도 했다.

다만 이번 탈세 적발로 웨이야는 업계에서 향후 재기하기 어려울 것이라는 관측이 나온다. 앞서 지난달 웨이야와 리자치에 이어 업계 3위 쇼핑 호스트인 쉐리가 탈세로 적발돼 6555만 위안(약 122억 원) 벌금을 부과받은 바 있다. 이후 쉐리는 활동을 중단했다.

한편 웨이야는 중국판 트위터인 '웨이보'를 통해 발표한 성명에서 "이번 조사 과정에서 세금 관련 법률을 위반한 행위를 했다는 것을 발견하게 됐다"며 "내 잘못에 대한 모든 책임을 지겠다"고 사과했다.

