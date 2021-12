'당 대표 비방 영상' 배포한 조수진에…이준석 "거취 표명하길"

이준석, 조수진에 "왜 업무 집중 못 하냐" 직격

[아시아경제 허미담 기자] 이준석 국민의힘 대표는 20일 중앙선거대책위원회 공보단장인 조수진 최고위원에 대해 "그냥 알아서 거취 표명하라"고 밝혔다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "도대체 조수진 공보단장은 왜 공보업무에 집중 못 하고 이준석 정신건강을 걱정하는 '가로세로연구소'(가세연) 링크를 복수의 언론인들에게 전송하고 계시냐"며 이같이 말했다.

그는 "본인이 직접 이런 방송 찾아보고 전송하고 있을 만큼 선대위 업무가 한가하냐"라며 "퇴근도 못 하고 사무실에 앉아서 업무보다가 이런 이야기를 접하면 얼마나 황당하겠는가"라고 지적했다.

이어 "언론인들도 얼마나 당혹스러우면 이렇게 알려오겠는가. 게다가 아침에 사과하고 저녁에 도발하는 건 어떻게 받아들여야 하나"라며 "후보의 활동을 알리고 상대의 부적절한 의혹 제기에 대응하기 위해서 일해야지, 이게 뭐냐"며 비판의 목소리를 높였다.

이와 함께 이 대표는 조 최고위원이 지인에게 보낸 것으로 추정되는 카카오톡 메시지 화면을 캡처해 공유했다. 사진에는 조 최고위원이 '이준석 황당한 이유로 난동! 정신 건강 우려된다! 지금이라도 사퇴시켜야!'라는 제목의 유튜브 링크를 공유한 것이 담겨있다. 해당 영상은 유튜브 채널 '목격자K'에 올라와 있다.

영상 썸네일(미리보기 이미지)엔 어린아이의 몸에 이 대표 얼굴을 합성한 사진이 게재돼 있다. 해당 사진은 가세연이 최초 유포한 것으로 추정된다.

앞서 이 대표는 이날 오전 비공개 선거대책위원회 회의에서 조 최고위원과 고성을 주고받으며 설전을 벌였다. 이 대표가 이른바 '윤핵관'(윤석열 핵심 관계자) 기사 등을 잘 관리하라는 취지로 얘기하자, 조 최고위원이 "나는 윤석열 후보 말만 듣겠다"고 반발한 것으로 전해졌다. 이에 이 대표는 손으로 책상을 친 뒤 회의장을 떠났고, 선대위 회의는 바로 종료된 것으로 알려졌다.

이후 이 대표는 취재진을 만나 사실상 조 최고위원과의 충돌 사실을 인정했다. 이 대표는 "선대위 내에서 업무 지시사항에 반발하는 사람이 있어 선대위 운영체계 상 바로잡고자 이야기를 했다"며 "본인이 맡은 업무에 맞는 걸 지시했는데 '상임선대위원장 말은 들을 필요 없다'고 발언하는 바람에 언성이 높아진 것 같다"고 불쾌한 기색을 내비쳤다. 이에 조 최고위원은 "현재 발생하는 일련의 상황은 모두 제 책임"이라고 사과의 뜻을 내비쳤다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr