뉴질랜드 "심근염으로 사망한 20대 男…화이자 백신과 연관"

[아시아경제 나예은 기자] 뉴질랜드 당국이 코로나19 백신인 화이자를 맞은 뒤 심근염으로 사망한 20대 남성의 사인이 백신과 연관성이 있다는 검사 결과를 발표했다.

20일(현지시간) 주요 외신에 따르면 뉴질랜드 코로나19 백신 안전감시위원회는 "화이자 백신을 1차 접종한 뒤 심근염으로 2주 내 사망한 26세 남성의 사망 원인은 아마 백신 접종 때문에 생긴 것으로 보고 있다"고 밝혔다.

심장 근육에 염증이 생기는 심근염은 mRNA(메신저 리보핵산) 계열 백신 접종 후 보고된 희귀 부작용으로 알려져 있다.

뉴질랜드 보건당국이 백신 관련 부작용과 접종자의 사망을 연관지은 건 지난 8월 한 여성이 심근염으로 숨진 이후 이번이 두 번째다.

한편 이날 위원회는 13세 청소년과 60대 남성도 백신 접종 후 심근염으로 사망했다고 발표했다.

위원회는 60대 남성의 사망은 백신과 관련이 없는 것으로 보이지만, 청소년의 사망과의 연관성에 대해서는 세부 사항이 더 필요하다고 설명했다.

다만 위원회 측은 "이런 드문 부작용에도 불구하고 예방접종으로서 얻는 이점이 위험보다 훨씬 크다"고 강조했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr