포항사랑상품권 가맹점 환전 일시 중단 … 더 나은 통합시스템 서비스로

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 포항시가 오는 31일부터 내년 1월 7일까지 포항사랑상품권 환전 서비스를 일시 중단한다.

서비스 일시 중단은 상품권 사용의 편의를 높이고 효율적 관리를 위해 상품권 통합시스템을 구축하는 과정에서 플랫폼 이전 데이터를 옮기는 이설 작업에 따른 조치이다.

시는 이달 초 가맹점 1만6000여곳에 환전 서비스 일시 중단을 알리는 안내문을 발송했다.

해당 기간 포항사랑카드와 포항사랑상품권의 결제는 가능하나 6일간 종이형 포항사랑상품권 환전이 불가하며 1월 10일부터는 다시 금융기관에서 환전할 수 있다.

상품권 통합시스템이 구축되면 지류형과 전자형 상품권 개인 한도 통합관리가 가능해지고 개인정보 보안성이 강화돼 금융기관 등 관리자 페이지 웹 서비스 처리 속도가 개선될 것이라고 시는 전망했다.

시 관계자는 “환전 불가 기간에 불편을 겪을 가맹점주들의 적극적인 이해와 협조를 바란다”며 “자금순환이 급한 가맹점은 30일까지 거래 은행과 협의해 상품권을 미리 환전하길 바란다”고 말했다.

