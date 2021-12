서울대병원, 코로나 병상 추가·비응급수술 연기… "백신 접종 권고"

[아시아경제 김대현 기자] 서울대학교병원이 코로나19 유행 장기화에 대응해 비응급 수술을 연기하고 병상을 추가 확보하는 등 코로나19 중환자 치료에 집중한다.

20일 서울대병원은 최근 김연수 원장 주재로 전체 진료과장 회의를 열어 이같이 결정했다고 밝혔다.

우선 서울대병원은 척추나 관절 수술, 당장 급하지 않은 뇌·심장 수술 등을 미루기로 했다. 비응급 수술을 미뤄 중환자실 수요를 줄이고, 병상 및 인력 여유분을 만들기 위해서다. 구체적인 사항은 의료진의 판단으로 결정되며 암 수술은 미루지 않는다.

서울대병원은 현재 54개인 코로나19 병상을 앞으로 90개까지 확대할 예정이다. 서울대병원은 현재 코로나19 중환자 병상 42개와 준중환자 병상 12개를 운영 중이다. 분당서울대병원도 코로나19 중환자 병상을 40개에서 70개 이상으로 늘린다.

서울대병원 운영 서울시보라매병원은 코로나19 중환자 병상을 18개에서 40개로 늘리는 방안을 서울시와 협의하고 있는 것으로 전해졌다.

코로나19 백신 미접종자의 경우 의학적으로 꼭 필요한 경우가 아니면 입원을 일부 제한하는 방안도 추진한다. 서울대병원 관계자는 "백신 접종을 권고하겠다는 의미"라며 "미접종자를 무조건 입원시키지 않겠다는 것은 아니다"고 설명했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr