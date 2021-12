블루베리NFT, ‘스포티움 프로젝트’ 리버투스 투자 유치

[아시아경제 유현석 기자] 블루베리 NFT 블루베리 NFT 044480 | 코스닥 증권정보 현재가 4,210 전일대비 245 등락률 +6.18% 거래량 6,532,990 전일가 3,965 2021.12.20 14:36 장중(20분지연) 관련기사 블루베리NFT "주재범 작가 '모나 바이러스' 최고가 9.8 이더리움 낙찰"블루베리NFT, '스탠 바이 비' 마켓플레이스서 경매…"지정가 판매 작품 완판"블루베리NFT, 오프라인 NFT 갤러리 '스탠 바이 비' 오픈…주재범 작가 개인전 진행 close 는 자사 파트너사인 알파웍스와 진행하고 있는 스포티움 프로젝트가 세계적인 블록체인 투자자인 리버투스 케피탈(Libertus Capital)로부터 투자를 유치했다고 20일 밝혔다.

현재 ‘스포티움 프로젝트’는 투자 라운드를 성공적으로 마무리 중이다. 그 중 가장 먼저 해외 유수의 투자자들 중 하나인 리버투스 케피탈의 투자를 유치했다.

리버투스 케피탈은 유럽의 블록체인 전문 투자사로, 국내에도 잘 알려진 P2E 게임의 원조인 ‘엑시인피니티’의 개발사이자 서비스사인 스카이마비스(Sky Mavis)의 Series A에 리드투자자다. 전세계적으로 유명한 콜드월렛 업체인 ‘렛져’ , 코인리스트(Coinlist) 이외에도 유수의 해외 프로젝트에 투자한 업체로 잘 알려져 있다.

블루베리NFT는 자사의 파트너사인 알파웍스와 함께 스포티움 프로젝트의 투자 유치를 통해 글로벌 스포츠를 포함한 다양한 NFT사업을 진행할 예정이다.

블루베리NFT 관계자는 “해외의 유명 투자사인 리버투스 케피탈)에게 스포티움 프로젝트의 가치를 인정 받아 이번 투자를 유치하게 된 것에 대해서 매우 기쁘다”라며 “차후 발표될 파트너들과 투자자들을 통해 더욱 더 다양한 스포츠 NFT 사업의 기반을 다질 것이며 명실상부한 글로벌 NFT 플랫폼 기업이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr