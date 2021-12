美 NYT "모더나·화이자 아니면 오미크론 감염 막기 힘들어"

중·저소득 국가들, 대부분 비mRNA 백신 접종

"위험 변이 계속 출연하면 팬데믹 장기화"

[아시아경제 임주형 기자] 현재까지 개발된 코로나19 백신 대부분이 '오미크론' 변이의 중증 예방 효과가 뛰어난 것으로 나타났다. 그러나 오미크론 변이 감염 예방 효과까지 뛰어난 백신은 미 화이자·모더나에서 개발한 mRNA(메신저리보핵산) 백신뿐이라는 연구 결과가 나오고 있다. 이 때문에 비 mRNA 백신 위주로 접종을 해 온 중·저소득 국가들은 바이러스의 확산을 막기 어려울 수 있다는 우려가 나온다.

미 매체 '뉴욕타임스(NYT)'는 19일(현지시간) 화이자와 모더나를 제외한 아스트라제네카(AZ), 존슨앤드존슨(얀센 계열사), 중국 및 러시아 백신 등 대부분의 백신이 오미크로 변이 감염을 막지 못한다는 연구 결과가 늘고 있다고 전했다. AZ, 존슨앤드존슨, 러시아, 중국 등의 제품은 mRNA가 아닌 바이러스 전달체(바이럴 벡터)나 불활성화 백신이다.

이 가운데 시노팜 시노백 등 중국산 백신은 오미크론 변이 감염예방 효과가 거의 '0'에 이르는 것으로 알려졌다. 이들 백신은 전 세계 백신 물량의 절반 가까이 차지하고 있다.

AZ 백신은 접종 후 6개월이 지나면 오미크론 변이 감염 방지 효과가 현저히 떨어지는 것으로 나타났다. AZ 백신의 경우 인도 접종자의 90%가 이 백신을 맞고, 세계 백신공급 프로그램인 코백스(Covax) 44개국에 6700만회가 보급되는 등 중·저소득 국가들이 이용하고 있다.

러시아의 스푸트니크 백신 또한 오미크론 변이에 대한 보호 효과가 매우 낮을 것으로 추측된다.

통상 2회 접종을 권고한 다른 백신들과 달리 '1회 접종' 방식이었던 존슨앤드존슨 또한 오미크론 변이 감염 방지 효과가 미약한 것으로 나타났다.

상황이 이렇다 보니 일각에서는 충분한 mRNA 백신을 확보하지 못한 국가들이 향후 코로나19에 제대로 대응하지 못할 수도 있다는 우려가 나왔다. 감염 방지 효과가 작은 백신을 이용하다 보니 바이러스가 빠른 속도로 확산할 게 뻔한 데다, 시민들이 효과가 낮은 백신을 거부할 수 있기 때문이다.

이와 관련, 톨버트 니엔스와 존스홉킨스 블룸버그 공중보건대 선임 연구원은 이 매체에 "비 mRNA 백신에 의존해 온 남반구 국가들에 대한 새로운 위협은 부유한 국가들이 백신 기술을 공유하거나, 중저소득 국가의 생산기지 건설을 돕지 않은 잘못된 결과물"이라며 "접종률이 낮은 지역에서 위험한 변이가 계속 출연하면, 코로나19 팬데믹(pandemic·세계적 대유행)은 장기화할 수 있다"고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr