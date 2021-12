정읍시-국민연금공단, 연수원건립 분양계약 체결

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 추진하고 있는 내장산국립공원을 중심으로 한 사계절 체류형 관광지 기반 구축사업이 한층 가속화될 전망이다.

정읍시와 국민연금공단은 20일 시청 재난안전상황실에서 국민연금공단 연수원(인재개발원) 건립을 위한 분양계약을 체결했다고 밝혔다.

지난 6월 15일 연수원건립을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 후 6개월 만이다.

이날 분양계약 체결식에는 유진섭 시장과 김용진 국민연금공단 이사장, 양 기관 관계자 등이 참석했다.

이번 계약으로 일일 200명 이상의 교육 인원을 수용할 수 있는 연수원(인재개발원) 개발을 위한 투자가 시작됨에 따라 본격적인 사업 추진에 들어가게 됐다.

세계 3대 연금기관인 국민연금공단은 지난 1989년 9월 18일 설립되어 109개의 지사와 7200여명의 임직원으로 조직돼 있다.

기금적립액은 무려 834조를 보유한 세계 3대 연기금이다.

연수원은 총사업비 413억 원이 투입되며 오는 2025년 준공 예정이며 부전동 일원 내장산문화광장 인근 부지 46,316㎡에 연면적 10,000㎡로 건립된다.

연수원이 완공되면 국민연금공단 본사와 109개 지사에서 1일 200명 이상의 직원들이 이용할 예정이다.

특히 7200여명의 국민연금공단 직원과 가족이 연수원을 이용하면 지역 농축산물 소비 촉진과 일자리 창출 등 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 전망이다.

시는 내장산문화광장 천사 히어로즈와 캠핑장, 워터파크, 임산물체험단지를 비롯해 내년 3월에 조성될 문화광장 둘레 약 2.2km 레일 위를 달리는 순환 열차와 레일바이크, 빛과 소리, 향기를 접목한 디지털미디어 아트센터 등과 연계해 관광산업 발전과 관광 유발효과에도 도움을 줄 것으로 기대된다.

유진섭 시장은 “연수원이 건립되면 지역의 농축산물 소비와 관광 유발효과, 일자리 창출, 지방세 세수 증대 등의 경제 시너지 효과로 지역경제 활성화는 물론 지역 발전에 큰 도움이 될 것이다”고 말했다.

한편 시는 국민연금공단 연수원을 비롯해 JB금융그룹 연수원과 한국전기안전공사 교육원 등 연수시설을 연이어 유치하면서 명실상부한 대한민국 연수원 메카도시로 급부상하고 있다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr