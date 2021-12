글로벌 바이오·제약기업 R&D센터 부산서 첫 삽 … 프레스티지바이오파마 IDC 부산 유치

명지국제신도시서 연면적 3만4000㎡ 규모, 21일 착공식



항체치료제·미래 감염병 백신 기술 개발, 2000억원대 투자

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 싱가포르 글로벌 바이오제약기업인 프레스티지바이오파마의 R&D센터가 부산에서 첫 삽을 뜬다.

부산시는 오는 21일 강서구 명지국제신도시에서 프레스티지바이오파마 R&D센터인 부산IDC의 착공식을 개최한다고 20일 밝혔다.

프레스티지바이오파마는 신성장동력기술 사업으로 인증받은 외국인 투자기업이다. IDC는 대규모 외국 자본이 투입되는 부산시 최초 바이오 제약 R&D센터이다.

부산시는 이 센터를 부산에 유치하기 위해 지난해부터 부지 제안과 투자제도 안내 등 노력을 기울여왔다. 올해 5월 프레스티지바이오파마그룹과 업무협약을 체결하며 유치가 확정됐다.

싱가포르에 본사를 둔 프레스티지바이오파마그룹은 올해 부산에 100% 자회사인 프레스티지바이오파마코리아를 설립했다.

프레스티지바이오파마코리아는 명지국제신도시 내 연면적 3만4000㎡ 규모로 항체치료제와 미래 감염병 백신 기술 개발을 주 사업으로 하는 R&D센터를 건립한다.

1억7300만 달러( 2040여억원)의 외국 자본이 투자되며, 석·박사급을 포함한 인력 채용도 200명 이상 예고돼 있다.

또 지역 대학과 연구소의 융합 협력 모델도 구축하는 등 수도권에 비해 열악한 바이오 제약산업이 활로를 찾을 전망이다. 내년부터 부산지역에 투자가 본격화되면 연관 투자도 잇따를 것으로 보인다.

프레스티지바이오파마그룹은 2015년 설립 후 성장을 거듭하고 있다. 유방암 치료제로 사용되는 허셉틴 바이오시밀러는 임상3상 완료 후 유럽의약품청(EMA)의 판매 허가를 기다리고 있다. 치료제가 없는 희귀병인 췌장암 항체 신약은 동아대와 공동 개발해 내년부터 본격적으로 세계 각국에서 임상에 들어갈 계획이다.

프레스티지바이오파마는 올해 11월 정부로부터 신성장동력기술 수반사업 인증을 받았고, 부산시는 물론 정부의 전폭적인 행정·재정 지원이 예상된다.

부산시 관계자는 “미래성장산업인 바이오·제약의 연구기지가 부산에 유치돼 지역 고부가가치산업 발전과 양질의 일자리 창출에 활기를 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

