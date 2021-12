[아시아경제 이민지 기자] 교보증권은 육아 콘텐츠 플랫폼 ‘베이비빌리’와 제휴를 통해 신규고객 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.

이벤트 기간은 2022년 1월 말까지며 베이비빌리 고객대상으로 선착순 200명에게 금융투자상품권 1만원권을 지급한다.

신청방법은 베이비빌리 앱에서 이벤트 참여하기를 클릭하고 교보증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 윈케이(Win.K) 앱을 다운받아 비대면 계좌개설 후 등록하면 된다.

박성제 교보증권 디지털영업부장은 “저금리 시대에 미래 아이들을 위해 중장기적인 투자 안목이 무엇보다 필요하다”며 “베이비빌리 고객들에게 국내외 주식투자는 물론 중개형 ISA, ETF 등 다양한 투자경험을 드릴 것이다”고 말했다.

제휴 이벤트 관련 자세한 내용은 교보증권 홈페이지 및 베이비빌리 앱 공지사항에서 확인 할 수 있다.

