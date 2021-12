"10년간 강국 지위 위해 피타는 노력"…北, 김정은 '군사적 성취' 조명

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 김정은 노동당 총비서의 집권 10년을 맞아 '화성-15형' 발사, '북극성' 발사 등 군사적 성취를 조명하고, "열강들의 독점물이었던 병기들을 연속 보유하는 군사적 기적을 창조했다"고 추켜세웠다.

노동신문은 20일 '주체혁명위업은 영원히 승승장구할것이다' 제하 정론에서 지난 10년간을 "제국주의 렬강(열강)들이 한꺼번에 달려들며 이 크지 않은 나라를 압살하려는 발악적 공세"를 펼친 시기로 규정하고 "그것을 딛고 일어선 우리 조선은 명실공히 사상초유의 강국"이라고 밝혔다.

특히 미국 등 국제사회의 제재 속에서도 '화성-15형' 등 무기 개발에 성공했다는 점에 집중했다. 신문은 2017년 11월 29일 발사된 '화성-15형' 발사를 "지구천지를 뒤흔든 조선의 '11월 대사변' 뢰성"이라고 지칭하며 "반만년을 뛰어 넘어 위대한 김정은조선이 세계 위에 솟구쳐오른"것으로 묘사했다.

신문은 이 과정에서 김 총비서가 "당과 조국을 위하여 용감히 쏘라"고 발사명령을 내렸다며 그의 결단력을 강조했다. 또 그의 결단력을 바탕으로 "연이어 남들은 엄두조차 낼 수 없는 강국의 계단들을 초고속으로 날아오르는 '3.18혁명(신형 고출력 로켓엔진 지상분출시험 성공)', '7.4혁명(화성-14형 시험발사 성공)', '7.28의 기적적 승리(화성-14형 2차 시험발사 성공)', '11월 대사변'을 안아왔다"고 덧붙였다. 2019년 잠수함발사탄도미사일(SLBM) '북극성-3형' 시험발사 성과도 강조했다.

이번 기사는 지난 14일에 이어 김정은 집권 10주년을 조명하는 '정론'의 2번째 시리즈물로, 집권 시기 군사적 성과를 바탕으로 '강국' 반열에 올랐다는 점을 강조하기 위한 것으로 보인다. 신문에 따르면 김 총비서는 "우리는 지난 10년간 위대한 장군님(김정일 국방위원장)의 염원대로 우리 조국을 세계적인 강국의 지위에 올려세우고 인민들에게 행복한 생활을 마련해주기 위해 정말 피타는 노력을 기울였다"고 밝혔다.

