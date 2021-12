더큐브정책연구소 '정책플랫폼' 출범…광주 성장 비전 공개

강기정 전 靑 정무수석, 인뎁스 조사결과 발표·지역 미래비전 4대 가치 발표

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 강기정 전 청와대 정무수석의 싱크탱크인 ‘더큐브정책연구소’가 광주의 미래와 따뜻한 성장의 가치를 담은 ‘더 큰 광주 그랜드’ 비전을 공개한다.

더큐브정책연구소는 20일 오후 2시 광주광역시 서구 김대중컨벤션센터 3층 다목적홀에서 ‘더큐브 정책플랫폼’ 출범식을 연다고 19일 밝혔다.

강 전 수석은 출범식 1부에서 ‘강기정이 묻고 광주시민이 답하다’라는 주제로 1200여명의 시민이 응답한 인뎁스(in depth·심층) 조사결과와 광주 미래비전 4대 가치를 발표한다.

2부에서는 차기 정부의 초광역협력 정책 기조에 맞춰 변화와 전환에 초점을 둔 ‘더 큰 광주 그랜드 비전’ 18개 전략·65개 정책 발표가 있을 예정이다.

더큐브는 앞으로 더 큰 광주를 위한 정책플랫폼을 본격적으로 운영해 집단지성의 숙의를 거쳐 정책상품을 발굴하는 ‘정책메이커톤’을 시작할 계획이다.

김준하 더큐브연구소 소장은 “내년은 대선과 지방선거가 함께 치러지는 역사적인 해이자 광주 미래성장 엔진을 장착할 수 있는 절호의 순간”이라며 “정책플랫폼은 ‘더 큰 광주’를 디자인하는 열린 공간으로서 변화와 성장을 이끌어 나갈 것”이라고 말했다.

