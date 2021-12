“우리가 남이가” … 부산서 대중 스포츠와 e스포츠 뭉친다

부산시, ‘샌드박스 게이밍’·부산아이파크와 지역연고 구단 발전협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 지역 연고 스포츠 구단의 발전을 돕는 새 계획을 추진한다.

부산시와 샌드박스 게이밍, 부산아이파크는 19일 오후 5시 30분 부산이스포츠경기장에서 지역 스포츠 문화와 연고 구단 발전을 위한 업무협약을 체결한다.

이번 업무협약은 지난 8월 부산으로 본사를 이전한 샌드박스 게이밍의 부산 정착을 돕고 부산 연고 구단 간 상생과 협력을 꾀하기 위해 마련됐다.

샌드박스 게이밍은 국내 리그 최초로 지역을 연고로 하는 이스포츠 구단이자 부산을 연고로 하는 4번째 프로구단이다. ‘리브샌드박스’ 이스포츠 선수단을 운영하고 있다. ‘부산 아이파크’는 부산을 연고로 하는 프로 축구단으로, HDC스포츠가 운영하고 있다.

협약식에는 박형준 부산시장과 샌드박스 게이밍 이필성 대표이사, 김병석 부산아이파크 대표이사가 참석해 이스포츠를 매개로 스포츠 문화와 구단 발전을 위해 상호 협력을 약속할 예정이다.

협약서에는 샌드박스 게이밍과 부산아이파크가 ▲구단 선수, 기념품, 콘텐츠 제작 통한 구단 홍보 사업을 함께하는 내용이 담긴다.

또 ▲부산 연고지 스포츠 문화 활성화를 위한 뉴미디어 활동 협력 ▲부산이스포츠경기장을 활용한 각 구단 협력사업을 부산시가 지원하는 내용도 담겼다.

또 이날 협약식은 샌드박스 게이밍의 출정식과 함께 진행된다. 부산으로 본사를 이전한 이후 진행되는 첫 공식 행사로 도브, 클로저 등 ‘리브 샌드박스’의 리그오브레전드 1군 선수단이 참석해 팬들과 직접 소통하는 팬 이벤트가 개최될 예정이다.

또 출정식에 앞서 부산 연고 구단인 롯데 자이언츠 야구단과의 만남의 시간도 있을 예정이다.

박형준 부산시장은 “이스포츠 산업과 대중 스포츠 산업 간 콜라보를 진행해 관련 산업의 미래 발전을 기대한다”며 “두 산업이 시너지를 내며 도시 전체에 활력을 불어넣을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

부산시는 지난 7월 샌드박스 게이밍 및 부산정보산업진흥원과 ‘e스포츠 산업 발전과 1인 미디어 산업 육성을 위한 업무협약’을 맺고, 샌드박스 게이밍의 본사를 부산으로 유치키로 했었다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr