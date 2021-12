[아시아경제 유병돈 기자] 중고 물품 거래를 했던 상대방을 불러내 흉기를 휘두른 20대가 경찰에 검거됐다.

18일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 전날 오후 7시께 서울 지하철 당산역에서 A씨(27)를 현행범 체포해 조사중이다.

A씨는 인터넷 중고 거래 사이트에서 만난 거래 상대 B씨(31)를 불러내 미리 준비해온 흉기를 휘둘러 B씨의 얼굴 부위 등을 여러 차례 찌른 혐의(살인미수)를 받는다.

B씨는 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 생명에 지장은 없는 것으로 확인됐다. A씨는 퇴근 중 현장을 목격한 경찰관에게 제압됐다.

A씨는 경찰 조사에서 "(B씨로부터) 사기를 당했다"고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 이날 오후 A씨에 대한 구속 영장을 신청했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr