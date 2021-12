서울 등 수도권 올겨울 첫 대설주의보…짧은 시간 많은 눈 예상

[아시아경제 박형수 기자] 서울을 비롯한 수도권 서부에 올겨울 첫 대설주의보가 내려졌다. 대설주의보는 '24시간 신적설이 5cm 이상 예상될 때' 발령된다.

18일 오후 3시 대설주의보가 발표·발효된 곳은 서울과 인천, 경기 광명·과천·부천·안산·시흥·의정부·김포·동두천·고양·양주·파주·수원·성남·안양·구리·남양주·군포·의왕·하남·용인·화성·광주 등이다. 이날 오전 대설예비특보가 내려졌던 지역이다.

대설예비특보가 발표됐던 강원 평창·횡성·홍천도 곧 예비특보가 대설특보로 바뀔 전망이다.

서해상에서 만들어진 눈구름대가 내륙으로 이동하면서 이날 오후 1시 전후로 서울을 비롯한 수도권 서부와 충남북부서해안에 눈이 내리기 시작했다.

눈구름대 이동에 따라 서울을 포함한 수도권과 충남내륙엔 오후 2시부터 4시 사이에, 강원영서엔 오후 3시부터 5시 사이에 많은 눈이 쏟아지겠다.

눈구름대가 '남북으로 길고 동서로는 짧은' 길쭉한 형태여서 눈구름대가 특정 지역을 지나는 시간이 1~2시간일 것으로 보인다. 짧은 시간에 많은 눈이 내리겠다. 서울 등 수도권은 오후 3~6시에 시간당 4㎝ 안팎 눈이 내려 쌓이겠다.

이날 눈은 밤사이 대부분 지역에서 흩날리는 정도로 바뀌겠다.

눈은 19일 새벽 다시 내리겠다. 예상 적설량은 서울과 경기내륙, 강원내륙·산지, 제주산지 3~8㎝, 인천과 경기서해안, 충청, 전라, 서해5도, 산지를 제외한 제주, 경북북부내륙, 울릉도, 독도 1~5㎝, 경북남서내륙과 경남서부내륙 1㎝ 안팎, 경북남동내륙 0.1㎝ 미만이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr