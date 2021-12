서울시, 국내 유일 '양곡도매시장' 이전…친환경 전문시장으로 탈바꿈

인근 농협 소유 부지로 이전 위한 재산교환 절차 완료… 설계·공사 거쳐 2025년 개장

부패방지 ‘저온 저장고’, 대량 보관 ‘공동계류장’ 등 최신시설 도입해 엄격한 품질관리

[아시아경제 임철영 기자] 1988년 문을 연 이후 서울시 잡곡 18%가 거래되는 중심지이자 전국 유일의 공영 양곡도매시장인 양재동 ‘양곡도매시장’이 인근 농협부지로 이전해 2025년 현대적 시설을 갖춘 ‘잡곡, 친환경 양곡 전문 도매시장’으로 탈바꿈한다.

이전·신축되는 양곡도매시장은 보관·관리·유통 과정에 저온 저장고, 공동계류장, 수직물류시스템 같은 최신 시설을 도입하고 농약안전성 검사를 체계화하는 등 친환경 식자재 소비 증가 추세에 발 맞춘다. 서울시는 또한 산지 농가와 점포들의 개별거래 방식을 넘어 ‘잡곡·친환경 양곡’ 전문시장에 걸 맞는 공동브랜드를 발굴해 양질의 양곡을 적정가격에 소비자에게 공급할 계획이다.

19일 서울시는 인근 농협 소유 부지로 이전하기 위한 재산 교환 절차를 15일 완료했다고 밝혔다. 내년 1월부터 2024년 12월 설계 및 공사를 마치고 2025년 기존 점포들의 이전을 완료한 후 개장한다는 목표다. 그간 서울시는 ‘양재 R&D 혁신지구 조성’ 사업의 원활한 추진과 ‘양곡도매시장 시설 현대화를 위한 이전부지 확보’ 방안을 다각적으로 검토해왔다. 그 결과 이전 부지가 경부고속도로와 양재대로에 근접한 교통 요충지로서 교통 편의성과 주변 환경 등을 고려할 때 적합하다는 판단을 내리고 이전을 결정했다.

‘양곡도매시장’은 8426.9㎡ 규모의 부지에 신축된다. 시민들이 신선하고 건강한 양질의 양곡을 적정 가격에 구매할 수 있도록 시설과 운영 방식을 정비한다. 시설의 경우 외관 디자인을 현대적으로 탈바꿈시키고 다양한 최신 시스템을 도입한다. 기존 자연 건조·보관 방식보다 양곡을 고품질로 관리할 수 있고 부패를 방지하는 ‘저온 저장고’가 들어선다. 대량의 양곡을 최적의 환경으로 한 곳에 보관할 수 있는 ‘공동계류장’도 신설된다.

운영 방식의 경우 농산물 품질 관리, 안전 시스템에 대한 정비 기준·제도를 수립해 좀 더 전문화하고 잡곡·친환경 양곡 전문 시장으로 공동 브랜드를 발굴해 보다 높은 품질의 양곡을 적정가격에 제공할 계획이다.

서울시는 중장기적으로는 지상 고층부와 지하층에 농업 관련 전시장, 창업센터 등의 유치를 검토해 양곡도매시장과의 시너지를 내고 부지 활용도를 높일 계획이다. 도매시장 저층부가 주로 영업장으로 활용되고 지상 고층부와 지하층은 활용도가 낮았다.

시장 방문객, 유통업자 등 다양한 방문객들을 고려해 차도와 인도가 분리되는 등 동선이 체계적으로 바뀐다. 양곡도매시장 부지가 이전한 자리에는 ‘양재 AI·R&D 캠퍼스’가 들어서 양재 일대 AI산업 육성이 가속화될 전망이다,

황보연 서울시 경제정책실장은 “이번에 새롭게 이전·조성할 양곡도매시장을 통해 양질의 양곡이 적정가격에 시민에게 제공될 수 있도록 사업추진에 만전을 기하겠다”며 “또한 그간 양곡도매시장 이전 지연으로 난항을 겪었던 양재 AI 혁신지구 조성을 가속화하겠다”고 말했다.

