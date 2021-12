함평군의회, 2022년도 본예산 4718억 최종 확정

일반회계 세출예산안 중 9개 사업 7억8700만 원 감액, 전액 예비비 전환

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군의회는 지난 11월 22일부터 15일까지 총 24일간의 제271회 제2차 정례회 의사 일정을 마무리했다고 17일 밝혔다.

이번 정례회에서 군의회는 2022년도 본예산을 비롯한 의회 운영 및 민생 현안 관련 조례 등 총 34건의 안건을 처리했다.

먼저, 13일 예산결산특별위원회를 열어 집행부에서 제출한 예산안 심사를 통해 총 9개 사업에서 7억8700만 원을 삭감해 전액 예비비로 전환하고 15일 제271회 제2차 정례회 제3차 본회의에서 2022년도 본예산을 확정했다.

이에 따라 함평군의 2022년도 본예산 세입세출예산 규모는 2021년 본예산 4337억 원보다 8.78% 증액된 4718억 원이다.

내년도 세입예산은 지방세 234억 원, 지방교부세 2180억 원, 보조금 1896억 원 등을 포함해 전년 대비 총 387억 원이 증가했다.

세출예산의 경우 ▲농림해양수산분야 1228억 원(27%) ▲사회복지분야 890억 원(19%) ▲환경분야 641억 원(14%) ▲문화관광분야 272억 원(6%) 규모로 예산이 편성됐다.

김형모 의장은 집행부에 “우리군의 어려운 재정 여건 속에서 재정 운용의 효율성에 역점을 두고 사업의 타당성과 시급성을 감안해 심의했다”며 “지역의 발전과 지역민의 더 나은 삶을 위해 효율적인 예산 집행에 최선을 다해 달라”고 당부했다.

