[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 16일 오후 인사위원회를 열어 박호동 양우본동장과 신태희 복지정책과장을 4급 승진 예정자로 확정했다.

또 복지정책과 김남희 팀장, 행정지원과 우진분 인사팀장 등 7명을 5급 승진 예정자로 확정했다.

이로써 중랑구 복지정책과장과 복지정책팀장 두 명이 4·5급으로 승진하는 영광을 안았다. 이는 어느 자치구나 마찬가지로 복지정책과가 어려운 일을 많이 하기 때문으로 풀이된다.

우진분 5급 승진 예정자는 언론팀장을 지낸 후 인사팀장을 맡아 수고를 한 결과로 풀이된다.

◆서울 중랑구 <4급 승진 예정자>▲양우본동장 박호동 ▲복지정책과장 신태희 <5급 승진 예정자>▲복지정책과 김남희 ▲세무1과 박연아 ▲목 제1동 박종식 ▲면목제7동 박희성 ▲감사담당관 양은숙 ▲여성가족과 이준희 ▲행정지원과 우진분

