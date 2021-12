전면등교 4주 사이에…학생 확진자 456명→869명

최근 일주일 하루 평균 869명 확진

456.6명→563.6명→800.7명→869.0명

소아·청소년 2차 접종 완료율 40.1%

전면등교 한달 만에 20일부터 2/3 등교

[아시아경제 한진주 기자] 최근 한 달 간 하루 평균 학생 확진자 수가 456명에서 869명으로 증가했다.

16일 교육부는 9일부터 15일 발생한 유·초·중·고등학생 확진자는 6083명, 하루 평균 869명을 기록했다고 밝혔다.

최근 4주간 학생 확진자 발생 추이를 살펴보면 ▲11월18~24일 456.6명 ▲11월25∼12월1일 563.6명 ▲12월2∼8일 800.7명 ▲12월9~15일 869.0명이다.

학교급별 확진자 수는 초등학생 증가폭이 두드러졌다. 4주 전 229.6명에서 502.7명으로 늘어났다.

중학생은 137.9명에서 188.9명으로, 유치원생은 30.3명에서 83.4명으로 증가했다. 고등학생은 55.3명에서 88.4명으로 늘었다.

4주간 하루 평균 교직원 확진자도 두 배 증가했다. 같은 기간 35.3명에서 ▲44.3명 ▲70.7명 ▲72.1명으로 증가했다.

최근 일주일 간 지역별 학생 확진자는 ▲경기 2062명 ▲서울 1670명 ▲인천 467명 ▲부산 330명 ▲경남 248명 ▲경북 239명 ▲충남 168명 ▲강원 167명 ▲대구 153명 ▲대전 126명 등이다.

대학생 확진자는 4주간 52.7명에서 67.0명으로 늘어났다. 교직원 확진자는 7.9명에서 12.6명으로 늘었다.

소아·청소년 접종률은 16일 0시 기준 40.1%다. 1차 접종 완료율은 55.9%다. 연령별 2차 접종완료율은 12~15세 26.5%, 16~17세는 67.9%다. 1차 완료율은 16~17세 75.1%, 12~15세 46.6%다.

교육부는 오는 20일부터 수도권 모든 학교와 비수도권 과대·과밀학교 밀집도를 2/3로 조정한다. 초등학교는 1·2학년을 포함해 5/6까지, 중·고교는 2/3까지다. 유치원과 특수학교(급)·돌봄과정, 소규모·농산어촌 학교는 정상 운영한다. 지역별로 감염상황에 따라 학교 밀집도는 탄력적으로 조정이 가능하다. 필요하다면 전면 원격수업도 가능하다

겨울방학은 학교마다 다르지만 절반 이상은 12월20일이나 27일부터 시작된다. 20일부터 초 24.8%, 중 9.4% 고 42.2%가 방학에 돌입한다. 27일부터는 초 42.2%, 중 45.7%, 고 37.9%가 방학을 한다. 1월3일 이후에 방학을 하는 학교는 초 26.7% 중 40.9%, 고 27.2%다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr