윤석열 "저와 아내 국민께 죄송…의혹 확인할 것"

부인 '허위 이력 의혹'에 대한 입장 밝혀

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 부인 김건희씨를 둘러싼 '허위 이력 의혹' 논란에 대해 "어떤 결론이 나오든 국민께 늘 죄송한 마음"이라는 입장을 내놨다.

윤 후보는 16일 오후 서울 용산구 대한의사협회를 방문한 뒤 기자들과 만나 "결론이 어떻게 나든 국민께서 기대하는 눈높이와 수준에 미흡한 점에 대해서는 저나 제 처나 그 부분에 대해선 국민께 사과를 나중에 드린다 지금 드린다가 아니고 국민께 늘 죄송한 마음을 갖고 있다"고 밝혔다.

윤 후보는 "제 처가 어제 사과할 의향이 있냐 하니까 '있다' 이렇게 대답했다"며 "사과라는 것이 의향이 있으면 한참 있다가 하는 게 아니라 이미 그런 과정을 통해 국민께 죄송스러운 마음 갖고 있다는 걸 표현했다고 본다"고 설명했다.

윤 후보는 또 "대통령 후보의 아내에 대해 본인은 십수년 전에 사인으로 관행에 따라서 했다 하더라도 현재 위치는 국민들께서 국가 최고지도자 되는 사람의 부인에게 요구하는 윤리적 기준이기 때문에 그거 충족 못한 부분에 대해서는 어떤 결론이 나오든 국민께 늘 죄송한 마음"이라고 말했다.

다만 더불어민주당의 공세에 대해서는 명확한 대응이 필요하다는 점을 강조했다. 사실 확인이 먼저 있어야 한다는 것이다. 윤 후보는 "재직증명서는 통상 경력 참고사항으로 내는 경우가 많이 있기 때문에 내용이 워낙 오래된 일이라서 파악해보겠다"며 "민주당 이런 주장에 대해선 다 한번 확인을 해보겠다"고 얘기했다.

이어 윤 후보는 "(의혹 관련) 내용이 조금 더 정확히 밝혀지면 '이 부분에 대해서는 이런 점은 인정한다' 하면서 사과해야 한다"며 "잘 모르면서 그냥 사과한단 것도 좀 그렇지 않나"고 말했다.

'이번 사안이 조국 전 법무부장관 수사와 견주었을 때 내로남불이라는 비판이 있다'는 지적에는 "동의하고 동의 안 하고를 떠나 어떤 종류의 비판이든 정치하는 사람들은 그 비판을 경청하고 귀 기울여야 한다고 생각한다"고 답변했다.

