[특징주]지난달 임플란트 수출액 사상 최고치...덴티움·오스템임플란트 동반 강세

[아시아경제 박지환 기자] 16일 국내 임플란트 관련 종목들이 강세다. 국내 임플란트 수출액이 지난달에 이어 이달에도 최고치 경신이 유력할 것이란 전망 때문으로 풀이된다.

이날 오후 2시59분 기준 덴티움 덴티움 145720 | 코스피 증권정보 현재가 69,200 전일대비 5,700 등락률 +8.98% 거래량 219,394 전일가 63,500 2021.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"덴티움, 영업이익률 개선세 지속...동종업계 가장 저평가된 주가"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일[클릭 e종목]덴티움, 견조한 실적과 부담이 없는 주가 close 은 전 거래일 대비 9.76% 오른 6만9700원에 거래 중이다. 같은 시각 오스템임플란트 오스템임플란트 048260 | 코스닥 증권정보 현재가 139,700 전일대비 10,000 등락률 +7.71% 거래량 403,283 전일가 129,700 2021.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥 -11일 오스템임플란트 "獨 치과 브랜드 KaVo 인수협상 결렬"시노펙스, 수입 의존 액체필터용 MB소재 국산화 성공에 강세! ... 다음 챙겨야할 핵심주는? close 도 7.86% 오른 13만9900원에 거래되고 있다.

지난달 임플란트 수출액은 월간 최대치를 기록했다. 이번달에도 그 기세를 이어나갈 것이라는 전망이 나온다.

NH투자증권에 따르면 지난달 임플란트 수출액은 5793만달러로 전년 동기 대비 36.3% 증가했다. 월간 기준 최고 수출액으로 중국, 러시아, 터키에서 고성장세가 나타났다. 이달 1일부터 10일까지 잠정 임플란트 수출액도 2535만 달러를 기록해 11월에 이어 12월에도 월간 기준 수출 사상 최고치 경신이 유력한 상황이다. 나관준 NH투자증권 연구원은 "주요 신흥국향 수출 연관 금액이 높은 덴티움, 오스템임플란트에 주목할 필요가 있다"고 밝혔다.

