[특징주]덴티움, 자사주 소각 기대감에 4%↑

600억 규모의 자사주 소각 기대감으로 덴티움 덴티움 close 증권정보 145720 KOSPI 현재가 54,000 전일대비 2,900 등락률 +5.68% 거래량 49,783 전일가 51,100 2026.03.26 10:08 기준 관련기사 '행동주의' 얼라인, 덴티움 이사회 의사록 열람·등사 청구 얼라인 "주총 4주전 소집공고 제안 대부분 수용 안해" [특징주]中 수출 불확실성에 내수 부진까지…덴티움 9% ↓ 전 종목 시세 보기 의 주가가 상승세다.

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26일 오전 9시34분 기준 덴티움은 전 거래일 대비 2000원(3.91%) 오른 5만3100원에 거래됐다.

덴티움은 전날 이사회를 열어 600억원 규모의 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 체결했다고 공시했다. 계약 체결 기관은 NH투자증권이다. 이번 계약의 목적은 자사주 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고다. 취득 예정 주식 수는 보통주 120만1201주다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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