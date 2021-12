전국단위 공간 메타버스 기반…가상 부동산 ‘트윈코리아’

[아시아경제 박형수 기자] 메타버스 기반 가상 부동산 서비스 '트윈코리아'가 론칭한다. 트윈코리아는 공간 메타버스 플랫폼으로 실제 구역을 공간 메타버스 플랫폼에 구현해 사용자가 참여하는 방식의 플랫폼이다. 각 지역은 '셀'로 구분하고 각각의 셀을 분양한다. 분양받은 사람은 '셀 오너'가 될 수 있다.

안병익 식신 대표는 16일 서울 여의도에서 기자간담회를 열어 '트윈 코리아'를 소개하며 메타버스 사업에 진출한다고 밝혔다. 트윈코리아는 현실 공간에 존재하는 식당과 상점 등을 공간 메타버스 플랫폼 속 하나의 셀로 구현했다. 사용자는 실제로 현실 공간에서 해당 위치에 있는 식당과 상점 등을 메타버스의 가상 부동산에서도 같이 확인할 수 있다.

위치기반 및 공간 기술 전문가인 안병익 대표는 특허 42건을 출원했다. 20여 건의 위치기반 및 공간 기술 관련 논문을 발표했다. 관련 기술을 기반으로 상용화한 맛집 정보 서비스 '식신'은 월간 방문 사용자가 300만명에 달하는 위치기반 서비스 플랫폼으로 자리잡았다.

안 대표는 공간 자산화 방법, 위치기반 커뮤니티 서비스, 위치기반 가맹점 서비스, 소셜 데이터를 이용한 서비스 방법 등에 대한 기술 특허를 기반으로 '트윈코리아'를 개발했다. 트윈코리아는 식신이 보유한 약 75만개의 외식업 데이터와 5만개의 결제 가맹점 데이터를 기반으로 하기 때문에 최신 정보를 적용하고 있다. 300만명에 달하는 월간 사용자 기반이 있기 때문에 트윈코리아로 사용자 유입도 빠를 것으로 기대했다.

트윈코리아는 을지로, 압구정, 가로수길 등 '핫플레이스' 상권을 기준으로 서울 권역을 구분했다. 해당 공간을 1만㎡(약 3000평) 단위의 셀(Cell) 단위로 분할했다. 트윈코리아 내에는 100만여 개의 셀이 존재하는데 셀에는 식당과 상점이 노출된다. 사용자는 식당과 상점에서 리뷰 작성, 영수증 인증, 결제 등 액티비티 참여를 통해 보상을 지급받는다. 셀을 분양받은 셀 오너는 사용자의 참여 활성도에 따라 이익을 얻을 수 있다. 현실 경제 활동이 메타버스 플랫폼에 반영되고 플랫폼 내의 활동이 현실 공간에 반영되는 '현실 기여형 메타버스' 생태계다.

셀 소유주는 소유한 셀 구역 내에서 식당과 상점이 진행한 광고 마케팅의 비용 일부를 수익으로 인식한다. 쇼핑몰, 전시장, 공연장, 플레이 공간 등 다양한 공간을 개발하는 방식으로도 수익이 발생할 수 있다. 소유한 셀을 활용해 다양한 수익 활동을 전개할 수 있고 셀 가치를 끌어올려 다른 사람에게 판매할 수도 있다. 가상 공간에 수익형 부동산을 확보하는 셈이다.

트윈코리아는 안정적인 셀 거래를 위해 글로벌 최대 부동산 회사인 '센츄리21 코리아' 및 'ERA 코리아'와 협력하고 있다. 거래 플랫폼도 선보인다.

안 대표는 "트윈코리아는 대한민국 최고 수준의 정확한 데이터 제공 및 실물경제 기여형 상생 플랫폼으로 성장할 것"이며 "플랫폼 생태계 구축 후에는 트윈코리아 속 구성 요소를 3D 모형화해 메타버스 플레이어 공간으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

트윈코리아는 오는 20일부터 사전 청약을 진행한다. 1차 분양 지역은 서울로 4만6000여개 셀이며 전국으로 분양지역을 확대한다.

