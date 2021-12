GS건설, 유럽서 940억 규모 그린론 조달…국내 건설사 최초

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설이 유럽에서 7020만유로(한화 약 940억원) 규모의 그린론을 조달하는데 성공했다.

그린론은 유럽 금융기관들이 친환경 사업투자 자금으로만 한정해 빌려주는 대출로, 제3의 인증기관을 통해 친환경 사업임을 공인받아야 조달이 가능하다. 그린론을 조달한 것은 국내 건설사로는 최초다.

GS건설은 16일 중구 스테이트타워남산에서 BNP파리바은행과 폴란드 친환경 물류센터 투자를 위한 그린론 조달 계약을 체결했다고 밝혔다. 체결식에는 김태진 GS건설 재무본부 부사장(CFO)와 필립 누와로 BNP파리바은행 한국대표가 참석했다.

이번에 조달한 그린론은 글로벌 인증기관인 '브림'이 GS건설의 폴란드 브로츠와프 물류센터 4곳 중 2곳에 대해 친환경 인증 '엑셀런트 등급'을 부여한데 따른 것이다. 나머지 2개의 물류센터도 등급 판정을 기다리고 있다.

GS건설이 추진 중인 이 사업은 폴란드 내 브로츠와프 남서쪽 13㎞ 부근에 연면적 약 18만5000㎡ 규모의 물류센터를 개발해 임대·매각하는 것으로, 지난 5월 착공을 시작했고 2023년 준공될 예정이다.

김태진 부사장은 "유럽에서 그린론을 조달하면서 해외에서도 친환경 건설사로서 인정받는 계기가 됐다"며 "국내 뿐 아니라 국제금융시장에서 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 사업에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 향후 사업에도 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 기대했다.

한편 GS건설은 올해 한국기업지배구조원(KCGS)이 발표한 '2021년 상장기업 ESG 평가등급'에서 2년 연속 통합등급 'A(우수)'를 획득한 바 있다.

