시린 겨울에 반가운 선물이 갑니다 … 고리원자력본부, 사랑의 김장김치 나눔

지역 소외계층에 김치 1740박스, 떡국떡 400박스 선물



코로나 때문에 직접 담그지 못했어도, 완제품으로 배달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 손이 시린 겨울, 김장김치만큼 반가운 선물이 또 있을까?

한국수력원자력 고리원자력본부가 이웃 취약계층 주민에게 김장김치를 선물했다. 이번 겨울 무려 1740박스나 된다.

고리원자력본부는 지난 15일 부산 기장군 고리스포츠문화센터에서 ‘사랑의 김장김치 나눔’ 행사를 했다. 기장군에서 활동 중인 7개 봉사단체에 김치 1340박스를 기부했다. 10㎏ 짜리가 4300여 만원어치였다.

이날 기탁한 김치는 기장군 내 5개 읍·면의 기초수급자 가정과 저소득 홀몸노인, 북한이탈주민 등에게 고루 전해졌다.

사랑의 김장김치 나눔 행사는 해마다 고리본부 직원들이 직접 참여해 김장김치를 담그고 선물했지만, 올해는 역시 코로나19가 막았다. 김치 완제품을 구매해 수급자 가정에 직접 배달하는 방식이었다.

고리원자력본부는 지난 6일 부산시가 주최한 ‘사랑의 김치나눔 한마당’ 행사에도 참여해 5㎏ 짜리 김치 400박스와 떡국떡 400박스를 지역아동센터와 노인복지관 등에 지원했다.

김준석 고리원자력본부장은 “추위가 찾아온 연말에 도움의 손길이 필요한 분들에게 따뜻한 온기를 전했다”며 “추위와 코로나19로 불편하고 어려운 시기를 맞는 이웃이 겨울을 나는데 도움이 되면 좋겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr