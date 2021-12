물 건너간 연말 특수... 자영업자 한숨

코로나19 확산세가 거세지면서 오는 18일부터 전국의 사적모임 허용 인원이 4인으로 제한되고, 식당·카페 등의 영업시간도 오후 9시로 단축되는 등 방역조치가 강화된다.

김부겸 국무총리는 16일 정부서울청사에서 긴급 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 이 같은 내용의 사회적 거리두기 조정 방안을 발표했다. 김 총리는 이와 관련 "강력한 거리두기를 통해 하루 빨리 확산세를 제압해야만 이번 고비를 넘어설 수 있다"며 "무엇보다 중요한 것은 대면접촉을 줄이고, 가능한 한 마스크를 벗는 시간을 최소화하는 것"이라고 강조했다.

이번 조정방안은 오는 18일 0시부터 특별방역기간 종료일인 내년 1월2일까지 16일 동안 이어진다. 정부는 연내 방역상황을 재평가해 연장 여부를 결정하기로 했다.

크리스마스 등 연말 특수를 기대해온 자영업자들은 또다시 직격탄을 맞게 됐다. 이날 서울 중구 한 식당이 썰렁하다.

