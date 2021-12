[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 7,060 전일대비 240 등락률 -3.29% 거래량 309,161 전일가 7,300 2021.12.16 11:00 장중(20분지연) 관련기사 "규제 강화 전에 빌리자"…보험사 대출 증가 규모 심상찮네(종합)삼성생명 1년새 4兆 '대출 폭증'…·교보 1兆 늘어보험사 금융사고 4년간 600억…내부통제 부실 close 은 연말을 맞아 소아암을 앓는 환아들의 따뜻하고 건강한 겨울나기를 위해 사랑의 니트 목도리 뜨기 캠페인을 진행했다고 16일 밝혔다.

동양생명 임직원과 FC(재무설계사)들은 한 달 간 소아암 환아들을 위한 목도리를 만들어 약 200개를 완성했다. 이 목도리는 한국백혈병어린이재단에 전달돼 소아암을 앓고 있는 환아들에게 전달될 예정이다.

동양생명 관계자는 "코로나19 장기화와 추운 날씨로 몸과 마음이 취약해진 아이들을 위해 이번 캠페인을 준비했다"며 "수호천사 가족들이 정성을 담아 뜬 목도리가 작게나마 아이들의 따뜻하고 포근한 겨울나기에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

