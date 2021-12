[세종=아시아경제 권해영 기자] 박진규 산업통상자원부 1차관은 16일 방한 중인 호세 페르난데스 미국 국무부 경제성장·에너지·환경 담당 차관과 만나 공급망 회복과 탄소중립 등에 관한 양국의 협력 방안을 논의했다.

이날 서울 광화문 포시즌스호텔에서 만난 두 사람은 지난 5월 한미 정상회담 등을 통해 핵심 산업 분야에서 한미 간 파트너십이 강화됐다고 평가하고 공급망 회복, 탄소중립 등 개별 국가의 노력만으로는 달성하기 어려운 글로벌 도전에 긴밀한 협력을 이어나가기로 했다.

양측은 미국의 새로운 지역경제 구상인 '인도·태평양 경제 프레임워크'에 대해서도 의견을 나눴다.

박 차관은 회담에서 미국에 진출한 우리 기업들에 우호적인 사업 환경 조성을 당부하고, 한국산 철강 수출 물량을 제한하는 미국의 '무역확장법 232조'에 대한 재협상도 요구했다.

