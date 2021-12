키움증권, 글로벌 통합증거금 서비스 오픈

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 별도 환전없이 국내 및 해외 주식시장 사이 교차매매가 가능한 글로벌 통합증거금 서비스를 오픈한다고 16일 밝혔다.

글로벌 통합증거금 서비스는 국내 및 해외주식 매매 시 현지 거래통화 이외의 예수금 또는 주문가능금액을 증거금으로해 거래되며 결제일에 필요금액만큼 현지 거래통화로 자동환전되는 서비스다.

글로벌 통합증거금 서비스 이용 시 전영업일 최종환율로 계산된 원화로 해외주식 매수가 가능하다. 해외주식 매도 시 미결제 상태에서도 바로 국내주식 재투자 및 그 반대도 가능하다. 투자자는 환전과 결제일까지 기다리는 불편함 없이 국내·외를 넘나들며 적시에 편리하게 매매할 수 있다.

예를 들어 국내주식 100만원 매도 후 매도대금으로 해외주식을 매수하려면 국내 결제일 2일 이후 거래가 가능했지만 통합증거금 서비스를 이용하면 국내주식 매도 결제예정금액으로 해외주식 매수가 가능하다. 또 달러나 유로를 보유하고 있는 고객은 원화로 환전 후 국내주식 거래가 가능했지만 글로벌 통합증거금 서비스를 이용하면 별도 환전없이 바로 매매를 할 수 있다.

서비스 대상 국가는 한국, 미국, 중국, 홍콩, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 싱가포르, 인도네시아 총 10개 국가 이다. 일본, 인도네시아 및 유럽주식은 영웅문Global(HTS) 혹은 나이트데스크(1544-8400)를 통해서만 거래가 가능하다.

