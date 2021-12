하나은행, 하나원큐 '신차 견적 서비스' 복지몰로 확대

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 하나원큐의 '신차 견적 서비스'를 ▲현대이지웰 ▲SK엠앤서비스(베네피아) ▲인터파크비즈마켓 등 국내 주요 ‘복지몰’로 확대 제공한다고 16일 밝혔다.

이번 서비스 확대를 통해 하나은행은 국내 약 2700여 기업체가 이용중인 ‘복지몰’에 자동차 전용 섹션을 오픈하고, 이를 통해 해당 ’복지몰‘을 이용하는 기업체 임직원들은 보다 쉽고 편리하게 하나원큐의 '신차 견적 서비스'를 이용할 수 있다.

하나원큐의 '신차 견적 서비스'는 ▲차종·옵션에 따른 간편 견적 산출 ▲맞춤형 자동차 금융 조회 및 신청 ▲각종 세제 혜택 및 지원금 제도 확인 등 다양한 서비스를 방문과 전화 상담 없이도 비대면으로 한 번에 확인 가능한 서비스다. 또한, 제휴사 카동을 통해 신차 구입 관련 상담도 받을 수 있다.

또한 하나은행은 서비스 확대를 기념해 내년 1월 14일까지 '내차를 새차로, 새차를 내차로' 이벤트를 진행한다. 하나원큐 또는 복지몰을 통해 신차 견적을 산출하거나 본인의 자동차 시세추이를 알아보는 모든 손님들에게 추첨을 통해 카카오톡 이모티콘 1500개, 하나원큐 신규 가입자 선착순 1000명에게는 GS칼텍스와 이마트에서 사용 가능한 모바일 기프티콘 5000원권을 지급한다.

하나은행 관계자는 “외부 플랫폼과의 제휴를 통해 기존 하나원큐에서 이용 가능하던 서비스를 기업 복지몰까지 확대해 손님들은 보다 쉽게 서비스를 제공받을 수 있게 됐다”며, “앞으로의 디지털 금융에서 생활금융 서비스의 중요성이 강조되는 만큼, 부동산·자동차를 비롯해 일상 속 금융과 비금융이 결합된 서비스를 다양한 채널을 통해 확대해나가겠다”고 밝혔다.

