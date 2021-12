한국장애인문화예술원 이사장에 예술가 김형희

문화체육관광부는 김형희 한국장애인표현예술연대 대표를 한국장애인문화예술원 이사장으로 임명한다고 16일 전했다. 임기는 3년이다. 김 신임 이사장은 2007년 한국장애인표현예술연대를 창립한 예술가다. 미술치료, 표현예술아카데미, 무용극, 콘서트, 전시 등 다양한 프로그램을 운영하며 장애인 문화 향유에 앞장섰다. 2017년에는 소아마비 장애인 바이올린 연주자 등의 실화를 바탕으로 창작 뮤지컬 '비상'을 제작해 장애인 문화예술 발전을 이끌었다.

한국장애인문화예술원은 장애인문화예술 진흥 업무를 수행하는 재단법인이다. 장애예술인 문화예술활동 지원에 관한 법률에 근거해 장애예술인 문화예술 활동 지원 업무 전담기관으로 지정됐다. 장애인문화예술 전용시설인 장애인문화예술센터 '이음'을 위탁 운영하기도 한다. 황희 문체부 장관은 "장애예술인의 창작 기회를 확대하고 장애인 문화 향유 증진에 힘써 달라"고 당부했다.

