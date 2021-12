술 취해 택시기사 폭행한 도쿄올림픽 금메달리스트 입건

목적지 묻자 이유없이 택시기사 폭행

[아시아경제 윤슬기 기자] 2020 도쿄올림픽에서 금메달을 딴 20대 남성이 택시 기사를 폭행해 경찰에 붙잡혔다.

대전 유성경찰서는 15일 오전 1시께 유성구 반석동 한 도로에서 택시 기사를 폭행한 혐의로 운동선수 A씨를 입건했다고 밝혔다.

A씨는 술에 취한 상태로 택시에 탑승했고 목적지를 묻는 택시 기사를 정차된 택시 안에서 이유 없이 폭행한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "아직 제대로 된 조사가 진행되지 않아 운전자 폭행 혐의 적용 여부를 알 수 없다"며 "구속 여부도 A씨에 대한 조사를 진행한 뒤 결정할 예정"이라고 말했다.

한편, 도쿄올림픽에서 금메달을 획득한 A씨는 최근 부상 여파로 2022년도 국가대표 선발전에서 기권해 대표팀에 선발되지 않은 것으로 파악됐다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr