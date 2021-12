[아시아경제 김진호 기자] 박수현 청와대 국민소통수석은 15일 청소년들이 백신 접종에 적극 나설 수 있도록 학부모들이 독려해달라고 당부했다.

박 수석은 이날 KBS '사사건건'에 출연해 "학부모들의 우려는 이해하지만 과도한 걱정은 하지 않는 것이 좋겠다"며 이같이 말했다.

박 수석은 "이상 반응에 대해서는 피해보상을 하고 있다"며 "특히 청소년의 경우 의료적으로 명백히 인과성이 없는 경우를 제외하고는 가급적 폭넓게 인정하려 한다"고 강조했다.

박 수석은 또 이날 당정이 코로나 손실 보상과 관련해 '선지원, 후정산' 방식을 검토하기로 한 것과 관련해선 "정부가 책임진다는 메시지를 분명히 드릴 필요가 있다"고 설명했다.

