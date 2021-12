[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시카가 화려한 패션을 자랑했다.

제시카는 14일 자신의 인스타그램을 통해 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 제시카는 핑크색 블라우스와 검은색 미니스커트에 망사스타킹을 매치해 우아함을 더했다.

한편 제시카는 그룹 소녀시대 탈퇴 후 솔로 가수 및 패션 브랜드 디자이너로 활동하고 있다.

