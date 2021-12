[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 전승일 광주광역시 서구의회 의원이 지난 14일 한국인성교육진흥원이 주관한 2021 한국인성교육진흥대상 기초의원 부문 의정대상을 수상했다.

구민과 소통하는 현장중심의 지역현안 해결과 구민의 삶의 질 향상을 위해 적극적인 의정 활동을 펼쳐온 점을 높이 평가 받았다.

또 관내 청소년들의 교육권 향상을 위한 지속적인 노력으로 인성교육의 확산 및 지역공동체 발전에 크게 기여한 공로를 인정 받았다.

전 의원은 “대한민국이 바로서기 위해서는 미래의 주역이 될 청소년의 인성이 강화돼야 한다”며 “건강한 교육의 지원과 발전을 위해 앞으로도 활발한 의정활동을 적극 전개하겠다”고 말했다.

