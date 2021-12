해남군, 농산물 마케팅 대상 ‘대상’ 수상

군 단위 최초 대상 수상…직영쇼핑몰 해남미소 운영 산지유통활성화 성과

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)이 2021년 농산물 마케팅 대상 지자체 부문 대상을 받아 농림식품부 장관상과 시상금 500만원을 받았다.

15일 군에 따르면 올해로 12년째를 맞은 농산물마케팅 대상은 농식품신유통연구원이 주관하고 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사, 농협경제지주 후원으로 농업·농촌의 경쟁력 강화를 위해 유통혁신을 주도한 원예농산물 분야의 우수 산지유통조직 및 기업, 지자체를 발굴 시상하고 있다.

해남군은 군 단위로는 처음으로 대상 수상의 영예를 안아 명실상부 농산물 유통과 마케팅 강자로서 위상을 확고히 하고 있다.

해남군은 11개 지역농협과 12개 법인사업단을 투트랙으로 통합마케팅 조직을 운영하고, 해남군에서는 산지 생산자 조직 육성지원, 통합마케팅 지원, 공동브랜드 육성 등 마케팅 지원으로 산지 유통 활성화에 성과를 거두고 있다.

해남고구마와 해남배추 등 주요 농산물에 대해 생산, 유통뿐만 아니라 정부공모사업과 연계한 가공, 체험관광 등으로 영역을 확대해 농가소득 향상은 물론 지역 농산물의 브랜드 가치를 높이는 효과를 거뒀다.

특히 코로나19로 인한 전국적인 소비시장 위축에도 불구하고, 군 직영의 온라인쇼핑몰 해남미소는 올해 매출 200억원을 돌파해 전국 최고의 공공 쇼핑몰로서 성공 사례를 보여주고 있다.

명현관 군수는 “코로나19로 인해 어느 때보다도 농산물 판매도 힘든 시기였지만 온라인 유통 활성화 등을 통해 위기를 기회로 바꾸는 계기를 만들어왔다”며 “앞으로도 지역의 대표 농산물의 생산기반 확충은 물론 유통의 다변화·전문화로 농가소득 창출 및 산지 유통조직 활성화에 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr