[포토] 10년이 넘도록 자리 지키는 '평화의 소녀상'

15일 서울 종로구 옛 일본대사관 앞에 평화의 소녀상이 자리를 지키고 있다. '평화의 소녀상'은 지난 14일 건립 10주년을 맞았다. 정의기억연대에 따르면 지난 10년 동안 세워진 소녀상은 국내 144개, 해외 32개다./김현민 기자 kimhyun81@

