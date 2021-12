경북 상주시, 스마트팜 혁신밸리 완공 … 미래농업기술 이끈다

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 상주시가 15일 스마트팜 혁신 밸리 준공식을 열었다.

시는 사벌국면에 자리한 스마트팜 혁신 밸리가 상주의 농업인구 고령화를 해결하고 미래농업을 이끌 것으로 기대하고 있다.

준공식에는 김현수 농식품부 장관, 이철우 경북도지사, 강영석 상주시장, 고우현 경북도의회 의장과 도의원, 정재현 상주시의회 의장과 시의원, 농민 단체장, 관련 기관장 등이 참석했다.

상주시는 스마트팜 청년창업보육센터 3기 교육생이 준비한 퍼포먼스와 교육 온실 공개행사 등 청년 창농(創農) 비전을 제시해 ‘청년이 중심되는 스마트농업 실현’이란 준공식 구호를 강조했다.

상주 스마트팜 혁신 밸리는 42.7㏊의 부지에 청년창업 실습용 온실과 임대형 스마트팜을 비롯해 실증 온실, 혁신 밸리 지원센터, 빅데이터 센터 등 청년창업과 기업체 연구·개발 지원시설을 모두 갖췄다.

귀농하는 청년과 청년창업 교육생을 위한 청년 농촌 보금자리와 문화거리, 기존농업을 위한 대규모 임대형 팜을 추가로 조성했으며 딸기, 토마토, 오이, 멜론을 주요 창업 품목으로 삼았다.

강영석 시장은 “전국 최대규모의 혁신 밸리 운영으로 청년들이 스마트팜에 쉽게 접근하고 도전하는 기회를 제공할 것”이라며 “우리 시가 미래농업 기술을 선도하도록 경북도와 함께 역량을 강화하겠다”라고 말했다.

